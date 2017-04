CinemaPlus покажет профессиональный азербайджанский дубляж комедии "Супер Алиби " (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus приступил к показу фильма «Супер Алиби» (18+), с профессиональным азербайджанским дубляжом.

Фильм «Супер Алиби» был дублирован на студии Cinemazadeh в 2017 году. Директор дубляжа - Джафар Ахундзаде, продюсер - Турал Асадов, главный редактор - Хатаи Али, режиссер - Ровшан Мамедли, мастеринг - Азад Велиев, звукорежиссер - Орхан Гасанли, перевод - Хумар Гулузаде, пост-продакшн супервайзер - Вугар Исламзаде.

Картину озвучивали: заслуженная артистка Санубер Искендерли, актеры Оксана Расулова, Вюсал Халыгоглу, Вюсал Муртузалиев, Ровшан Мамедли, а также более пятнадцати профессиональных актеров и актрис.

Французская комедия восьмая по счету картина, дублированная студией Cinemazadeh.

Режиссер комедии - Филипп Лашо. В главных ролях - Филипп Лашо, Элоди Фонтан, Жюльен Аррути и Тарек Будали

Нужно алиби, чтобы втайне от супруги спокойно отдохнуть с друзьями на футболе? Вам поможет агентство по созданию алиби. Нужна отмазка в школе? Обращайтесь! Решили отдохнуть от семьи в выходные? Мы на связи! Этот стартап Грега и его команды уже получил оглушительный успех…

Но когда он встречает Фло, девушку своей мечты, которая презирает всех лгунов и изменщиков, ему приходится скрывать род своей деятельности. Паутина лжи Грега становится настолько сложной, что даже лучшему лжецу в мире придется изрядно изловчиться, чтобы выкрутиться из нее…

