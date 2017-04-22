В Баку ремонтируется одна из улиц (ФОТО, ВИДЕО)

2017-04-22 14:26 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Хатаинском районе Баку ремонтируется улица Сулеймана Везирова, сообщает в субботу ОАО "Азеравтойол".

Отмечается, что ремонтные работы на этой улице протяженностью 700 и шириной 11 метров призваны обеспечить удобное и безопасное движение. В рамках ремонтных работ старое асфальтобетонное покрытие будет заменено новым двухслойным. В целом будут заасфальтированы 10 тысяч квадратных метров территории и уложены 1500 погонных метров тротуарных плит.

По обе стороны дороги будут проложены пешеходные тротуары шириной 2-3 метра, также будет построена новая система ливневой канализации, установлены шесть дождевых решеток. В необходимых местах будут установлены 20 дорожных знаков, нанесена дорожная разметка.

Вдоль всей улицы соответствующими структурами уже проложены новые подземные коммуникационные линии.

(Текст: Талех Агавердиев)