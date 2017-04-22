Премьер Грузии, первый вице-президент Ирана обсудили актуальные вопросы сотрудничества

2017-04-22 14:30 | www.trend.az | 3

Встречей с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири начался двухдневный визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в эту страну, говорится в сообщении на сайте грузинского правительства,

Основной темой обсуждения на встрече Квирикашвили и Джахангири были двухсторонние отношения Грузии и Ирана, актуальные вопросы сотрудничества и углубление торгово-экономических отношений. Вице-президент Ирана отметил, что экономическое сотрудничество между странами имеет большой потенциал.



Квирикашвили акцентировал внимание на благоприятной инвестиционной среде в Грузии и отметил, что страна ждет инвесторов из Ирана, сообщает apsny.ge.

Стороны также обсудили возможности сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства, промышленности, образования и инноваций.



В рамках визита премьера Грузии в Иран планируется подписание ряда документов о сотрудничестве, в том числе между министерствами сельского хозяйства, охраны окружающей среды и экономики.