Университетам Азербайджана и арабских стран необходимо наладить сотрудничество - эксперт

2017-04-22 14:43 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Университетам Азербайджана и арабских стран необходимо наладить сотрудничество, считает глава Арабо-турецкой ассоциации экономического и стратегического сотрудничества, эксперт по международным отношениям, доктор Мухаммед Адиль.

«Для нас Азербайджан является не только братским народом, но и стратегическим партнером, поэтому нам важно помочь развить деловые связи Азербайджана и арабских стран. Помощь в развитии экономических, торговых и инвестиционных связей между Азербайджаном и арабским миром для нас, конечно же, приоритетный вопрос, но в то же время необходимо наладить сотрудничество между университетами Азербайджана и арабских стран, построить мосты между СМИ и гражданскими обществами этих стран», - сказал в субботу журналистам Адиль.

Эксперт подчеркнул, что еще одним важным вопросом является информирование арабского мира о нагорно-карабахском конфликте, в особенности СМИ, политологов и представителей интеллигенции арабских стран.

Возвращаясь к экономическому сотрудничеству, Адиль сказал, что в октябре в Баку планируется провести первый азербайджано-арабский форум.

«Баку посетит около 300-400 предпринимателей и инвесторов из арабских стран. Они смогут ознакомиться не только с туристическими, торговыми и инвестиционными возможностями, но и поближе узнать культуру Азербайджана», - добавил он.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli