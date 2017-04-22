В Ташкенте состоялся показ азербайджанской национальной одежды, присущей Карабахскому региону (ФОТО)

2017-04-22 14:53 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Показ моделей азербайджанской национальной одежды, присущей Карабахскому региону, состоялся в Ташкенте в рамках традиционной выставки изобразительных искусств, открывшейся в Академии художеств Узбекистана.

Представленные на выставке модели национальной женской одежды подготовлены бакинским Домом моды. Как сообщалось ранее, эта коллекция демонстрируется в постоянно действующей экспозиции музея азербайджанской национальной одежды в Культурном центре.

Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана при участии студенток Ташкентского института художеств и дизайна имени Камаледдина Бехзода представил зрителям коллекцию красочных нарядов.

Под звуки «Карабах шикестеси» узбекские девушки демонстрировали свадебные, обрядовые и другие платья периода XVII-XIX веков, одежду азербайджанских женщин-аристократок периода правления карабахских ханов.

Танцевальный ансамбль «Азербайджан гызлары» Азербайджанского культурного центра также представил музыкальную сцену из произведения «Аршин мал алан», в ходе которой девушки продемонстрировали азербайджанские келагаи.

Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане регулярно реализует проекты, направленные на популяризацию азербайджанского прикладного искусства - национальной одежды, ковров и кухни, в том числе присущих Карабаху, который является неотъемлемой частью Азербайджана.

Как сообщалось ранее, в Ташкенте с успехом прошли выставки «Кёнлюм кечир Гарабагдан», на которой были представлены карабахские ковры и блюда национальной кухни, показ моделей национальной одежды Азербайджана и Узбекистана, где демонстрировались костюмы различных регионов Азербайджана - Ширвана, Карабаха, Гянджи.

(Автор: Демир Азизов)