С лета импорт семян табака в Азербайджане будет освобожден от таможенных пошлин

2017-04-22 15:07 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане импорт семян табака с конца мая будет освобожден от таможенных пошлин. Соответствующее решение, которое вступит в силу через 30 дней после публикации, принято Кабинетом министров страны.

Так, если раньше в 12 группе (масляные семена и фрукты, другие семена, фрукты и зерно, сено и корма, лекарственные и технические растения) в «Таможенных импортных пошлинах на товары, ввозимые на территорию Азербайджана» семена табака входили в подкатегорию «другие» и к ним применялась таможенная пошлина в размере трех процентов от стоимости товара, то сейчас они вынесены в отдельную подкатегорию с нулевой ставкой таможенной пошлины.

К другим товарам этой подкатегории, как и раньше, применяется таможенная ставка в три процента.

Еще одно изменение затронуло шестую группу, куда входят деревья и другие растения (корни растений, луковицы, срезанные цветы и декоративные растения). Так, в категории «деревья, кустарники и кусты, привитые или нет, со съедобными плодами» появилась отдельная подкатегория «саженцы», к которой применяется нулевая ставка таможенной пошлины. К другим товарам этой категории применяется таможенная ставка в 15 процентов, за исключением черенков винограда, которые освобождены от импортных пошлин.

(Автор: Азад Гасанли)

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