На заморских территориях Франции началось голосование на президентских выборах

2017-04-22 15:41 | www.trend.az | 2

Французские избиратели заморских территорий первыми начали голосование на выборах президента республики в первом туре, передает ТАСС.

В 12:00 по парижскому времени открылись избирательные участки в Сен-Пьере и Микелоне. В ближайшие часы к ним присоединятся жители Гваделупы, Мартиники, Французской Гвианы и Французской Полинезии, а также сотрудники дипломатических представительств Франции в странах Северной и Южной Америки.

К такому раннему голосованию обязывает разница часовых поясов - окончательные результаты выборов будут объявлены в одно время в метрополии и на французских территориях в западном полушарии, где электорат составляет около 880 тысяч человек.

Тем временем, континентальная Франция взяла паузу для размышлений - сегодня здесь строго соблюдается "день тишины". В канун голосования кандидаты отдыхают от предвыборных баталий в преддверии первого тура - в метрополии избирательные участки откроются утром 23 апреля.

За выход во второй тур поборются 11 кандидатов. Фаворитами президентской гонки являются основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и представитель партии "Республиканцы" Франсуа Фийон. В числе кандидатов "второго эшелона" - лидер левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат правящей Социалистической партии Бенуа Амон, председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер "Народного республиканского союза" Франсуа Асселино, кандидат от Новой антикапиталистической партии Филипп Путу, кандидат от французских коммунистов Натали Арто, а также основатель партии "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад и депутат Жан Лассаль.

Как показывают опросы общественного мнения, в первом туре голосовать намерены менее 70 процентов электората, что для Франции является скромным показателем. Второй тур президентских выборов пройдет 7 мая.