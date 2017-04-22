«CinemaPlus» покажет азербайджанский дубляж комедии «Супер Алиби» – ВИДЕО

2017-04-22 16:07 | www.oxu.az | 2

Сеть кинотеатров премиум класса «CinemaPlus» приступил к показу 18+ фильма «Супер Алиби», с профессиональным азербайджанским дубляжом.

Как передает Oxu.Az, фильм «Супер Алиби» был дублирован на студии «Cinemazadeh» в 2017 году.

Директор дубляжа Джафар Ахундзаде, продюсер Турал Асадов, Главный редактор Хатаи Али, режиссер Ровшан Мамедли, мастеринг Азад Велиев, звукорежиссер Орхан Гасанли, перевод Хумар Гулузаде, Пост-продакшн супервайзер Вугар Исламзаде.

Картину озвучивали: Заслуженная артистка Санубер Искендерли, актеры Оксана Расулова, Вюсал Халыгоглу, Вюсал Муртузалиев, профессиональный актер Ровшан Мамедли, а также более 15-ти профессиональных актеров и актрис.

Хотим отметить, что французская комедия 8-ая по счету картина, дублированная студией «Cinemazadeh».

Режиссером комедии является Филипп Лашо. В главных ролях такие актеры, как Филипп Лашо, Элоди Фонтан, Жюльен Аррути и Тарек Будали

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C.Б.

