Министр иностранных дел Марокко посетит Азербайджан

2017-04-22 16:12 | www.apa.az | 2

Осенью этого года ожидается визит министра иностранных дел Марокко в Азербайджан.

Об этом АПА сообщил посол Марокко в Азербайджане Адиль Эмбарх.

По его словам, целью визита является участие в заседании межправительственной комиссии: «Дата проведения и программа заседания пока еще не определена. Мы надеемся, что первое заседание состоится этой осенью в Баку. Сопредседателями комиссии являются министры иностранных дел двух стран».