Мужчина доведший до суицида свою жену, арестован

2017-04-22 16:14 | www.oxu.az | 2

В прокуратуре Мингечевира было возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) по факту нанесения 19 апреля, жительницей Мингечевира Исмаиловой Айсель Халид гызы (1977 г.р) ножевого ранения в свою брюшную полость.

Как сообщили Oxu.Az в Генеральной прокуратуре, по делу была назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели и проведены другие необходимые следственные действия.

Исследования установили, что причиной попытки самоубийства А.Исмаиловой, стало постоянное унижение ее достоинства, жестокое обращение и побои со стороны ее мужа Исмаилова Эльданиза Аллахверен оглу.

Судебно-медицинское освидетельствование обнаружило на теле А.Исмаиловой многочисленные следы побоев на различных участках.

Э.Исмаилов был привлечен к делу в качестве обвиняемого, ему было предъявлено обвинение по вышеуказанной статье УК, и решением суда он был заключен под арест.

В настоящее время по делу ведется следствие.

C.Б.

