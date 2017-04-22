В Баку под видом благоустройства массово вырублены деревья – ФОТО

2017-04-22 16:28 | www.oxu.az | 3

На еще одном участке города Баку зафиксирован факт массовой вырубки деревьев.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, происшествие имело место на улице Мирмахмуда Кязымовского, в IV микрорайоне Насиминского района.

Большое количество деревьев было сломано и выдрано с корнем экскаватором. В связи с вырубкой деревьев жители территории выразили недовольство объединению жилищно-коммунального хозяйства исполнительной власти Насиминского района. В объединении жильцам сообщили, что на данном участке будет заложен новый парк.

Инспектор управления экологии города Баку министерства экологии и природных ресурсов Руслан Байрамов сообщил Report, что инцидент произошел 19 апреля. Он отметил, что объединение жилищно-коммунального хозяйства ИВ Насиминского района обратилось в управление экспертизы министерства для осуществления на участке благоустройства деревьев:

«С нашей стороны они получили на это положительный ответ. Объединение не получало никаких отзывов по вырубке деревьев. После этого из-за наличия факта вырубки деревьев на территории мы провели расследование и приняли соответствующие меры, согласно закону».

По словам Р. Байрамова, объединение жилищно-коммунального хозяйства ИВ Насиминского района было оштрафовано:

«По факту мы обратились в правоохранительные органы».

С.Б.

