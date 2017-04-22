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Германская разведслужба годами осуществляла слежку за Интерполом - Spiegel

2017-04-22 16:48 | www.trend.az | 2

Федеральная разведывательная служба ФРГ (БНД) на протяжении многих лет осуществляла слежку за Интерполом, передает ТАСС со ссылкой на еженедельник Der Spiegel.

По данным издания, помимо штаб-квартиры Интерпола во французском Лионе БНД шпионила самое позднее с 2000 года за сотрудниками организации в Австрии, Бельгии, Греции, Дании, Испании, Италии, Соединенных Штатах и целом ряде других государств. В списке так называемых селекторов - данных и критериев для осуществления электронного наблюдения - находились телефонные номера, почтовые домены работников Интерпола.

Как отмечает Spiegel, целью слежки со стороны БНД была также полицейская служба ЕС - Европол.

Около двух лет назад разгорелся скандал после того, как стало известно, что АНБ США в течение многих лет следило за "тысячами целей в Европе" с помощью ничего не ведавшей об этом немецкой разведки. АНБ целенаправленно предоставляла БНД данные и критерии для осуществления электронного наблюдения за объектами, среди которых оказались европейские политики и коммуникации компаний ЕС, например, аэрокосмического концерна EADS, а также производителя вертолетов Eurocopter (сейчас носит название Airbus Helicopters). При этом примерно 40 тысяч поисковых запросов от АНБ об объектах слежки противоречили германским или европейским интересам.

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