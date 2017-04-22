В Санкт-Петербурге вторую неделю продолжается снегопад

2017-04-22 16:58 | www.trend.az | 6

Вторая неделя зимы в апреле продолжается в Санкт-Петербурге, в субботу город вновь накрыл снегопад после нескольких дождливых дней, дворники работают в усиленном режиме, передает ТАСС.

"Днем (в субботу) улицы будут убирать более 600 спецмашин и свыше тысячи дворников", - сказали в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

Неожиданный снегопад опустился на северную столицу 13 апреля, однако синоптики не назвали его аномальным.

В течение последних двух недель максимальный уровень снежного покрова в некоторых районах Петербурга достигал 13 см. Примерно на таком же уровне снег находился в середине января.