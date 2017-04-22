Грузия планирует закупать иранский газ

2017-04-22 17:11 | www.oxu.az | 2

Грузия планирует в течение месяца осуществить сделку по импорту газа из Исламской Республики Иран (ИРИ).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Грузия Online, об этом сказал в интервью IRNA глава управления по странам СНГ и Кавказа Министерства иностранных дел Ирана Голамреза Багери Могаддам.

Министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Тбилиси 18 апреля, во главе делегации из 20 компаний и бизнесменов представляющих государственный и частный сектор экономики Ирана.

Этот визит состоялся по приглашению ведущих дипломатов Грузии по случаю 25-летия обретения государственной независимости бывших республик Советского Союза.

Багери сказал, что Грузия приобрела иранский газ, однако он еще не импортирован из Ирана.

«В Грузии сообщили, что через месяц они приступят к реализации импорта газа», - сказал глава управления.

Багери также сообщил, что на следующей неделе премьер-министр Грузии Георги Квирикашвили посетит Тегеран.

В июле прошлого года управляющий директор Национальной иранской газоэкспортной компании Алиреза Камели заявил, что Иран и Грузия подписали соглашение о прокачке в Грузию 40 миллионов кубометров газа. Камели отметил, что соглашение было подписано с грузинской частной компанией, Georgian International Energy Corporation, на четырехмесячный испытательный период.

Как сообщила в августе прошлого года заместитель министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, у Министерства энергетики нет информации о заключении контрактов на импорт иранского газа в страну.

Валишвили добавила, что правительство Грузии не заключило контрактов на поставку такого газа.

«Мы понятия не имеем об объемах, компаниях, которые подписали контракт, и о регионе, откуда будет поставляться газ», - сказала замминистра.

В настоящее время Азербайджан является основным поставщиком газа в Грузию. Небольшие объемы также поставляются из России.

C.Б.

