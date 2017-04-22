Гастрономические изыски на Неделях Франкофонии в Азербайджане (ФОТО)

2017-04-22 17:12 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend Life/ - В Landmark в Баку состоялось заключительное мероприятие, организованное в рамках Недель Франкофонии в Азербайджане, сообщает Trend Life.

Мероприятие было посвящено гастрономии, его гостями были известные деятели культуры и искусства, представители дипломатических миссий, аккредитованных в стране.

В своем выступлении на вечере посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез выразила признательность всем гостям мероприятия.

Было отмечено, что на протяжении трех недель, в ходе которых проходили Недели Франкофонии в Азербайджане, было организовано около 30 мероприятий. Прошли показы кинофильмов, выставки и другие мероприятия, вызвавшие большой интерес публики.

Дипломат выразила признательность всем партнерам, при содействии и поддержке которых были организованы данные мероприятия.

Отметим, что Недели Франкофонии проходили с 1 по 22 апреля 2017 года. В мероприятиях по этому поводу участвовали посольства Бельгии, Египта, Франции, Греции, Венгрии, Литвы, Марокко, Румынии, Мексики и Швейцарии.

Далее слово было передано послам и представителям посольств стран представленных на мероприятии, которые в своих выступлениях подчеркнули, что в рамках Недель Франкофонии была представлена разноплановая программа мероприятий, вызвавших большой интерес у общественности.

На заключительном мероприятии также были награждены победители различных конкурсов и викторин, организованных в рамках Недель Франкофонии.

Затем вечер продолжился гастрономической программой, в ходе которой прошла дегустация различных блюд, что позволило ближе познакомиться и узнать о гастрономических традициях франкоязычных стран. Также была представлена и музыкальная программа, которая придала особую атмосферу вечеру.

Франкофония - Международная организация сотрудничества франкоязычных стран, объединяющая 57 членов и 23 наблюдателей. Главным критерием для вступления в организацию считается не только владение французским языком населения той или иной страны (хотя это приветствуется), а скорее, историческая культурная общность и многолетние гуманитарные связи с Францией.

(Автор: Джани Бабаева)