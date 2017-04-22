ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов в Ираке

2017-04-22 17:13 | www.trend.az | 2

ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов PПK в районах Авашин-Басьян и Зап на севере Ирака, передает в субботу агентство Анадолу.

В Генштабе Турции сообщили об уничтожении складов с оружием и укрытий террористов.

Тем временем, продолжаются антитеррористические операции на юго-востоке Турции. В провинции Битлис обезврежено два взрывных устройства. В районе Даргечит провинции Мардин найдено два автомата «Калашникова» и две гранаты.

Взрывные устройства выявлены также в районе Кулп провинции Диярбакыр и в провинции Муш.

Террористическая организация PПK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции. Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PПK с июля прошлого года возобновила вооруженные нападения.

С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PПK.

США и Европейский союз внесли PПK в списки террористических организаций.