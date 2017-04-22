TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

2017-04-22 17:20 | www.trend.az | 0

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, Bitlis'te devam eden operasyonda, 2 el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde devam eden operasyonda ise 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 366 muhtelif çapta fişek, 2 el bombası, 1 el telsizi, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde devam eden operasyonda da tespit edilen 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Muş'ta, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında çok sayıda tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında ise teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah mevzi, mağara ve sığınaklar imha edildi.

Kaynak: AA