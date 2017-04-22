В Джоджуг Марджанлы обнаружены 6 неразорвавшихся боеприпасов, две мины и ракета

2017-04-22 17:36 | www.apa.az | 2

Сегодня АНАМА в селе Джоджуг Марджанлы провела осмотр 18 домов и территории, запланированной для прокладки дороги в село.

Как сообщили АПА из АНАМА, во время осмотра были обнаружены 1013 осколков, 1 часть двигателя ракеты «Град», мины и неразорвавшиеся боеприпасы.

Было проверено 85700 квадратных метров территории (ручным способом 29 450 кв. м, 10 700 кв. м механическим способом, 35 000 кв. м при помощи аппарата SENSYS и 10 550 кв.м при помощи миноискателей).

В целом, за 19 дней в селе Джожуг Марджанлы было проверено 47 домов и территория, запланированная для прокладки дороги, обнаружено и обезврежено 6 НРБ (3 штуки 82 мм мин OF-832, 2 штуки 120 мм мины OF-843 и 1 неуправляемая противотанковая ракета PQ-7VL). Проверено 113 000 кв. м территории.

Продолжается очистка территории от неразорвавшихся боеприпасов.