На Филиппинах ликвидирован один из лидеров "Абу Сайяф"

2017-04-22 17:54 | www.trend.az | 2

Военные Филиппин ликвидировали одного из лидеров террористической группировки "Абу Сайяф", который был причастен к похищению и убийству граждан других государств, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters

Представитель военных подтвердил агентству, что среди ликвидированных в ходе столкновений с исламистами на острове Бохол одноименной провинции был Хоселито Мейория по прозвищу Али. По данным Reuters, он стоит за жестокой расправой над гражданами Канады и Германии.

В сентябре 2015 года "Абу Сайяф" взяла в заложники двух граждан Канады, которые впоследствии были убиты исламистами. В феврале 2017 филиппинские террористы обезглавили заложника из ФРГ.

"Абу Сайяф" (араб. "Отец меча", также известна как "Аль-Харакат аль-исламийя" - "Исламское движение") - повстанческая мусульманская экстремистская группировка. На счету "Абу Сайяф", которую США и Евросоюз включили в перечень международных террористических организаций, десятки крупнейших терактов на Филиппинах.

Ранее члены "Абу Сайяф" также присягнули на верность террористической группировке "Исламское государство".