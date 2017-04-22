Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocuklarımıza daha huzurlu ve güvenli bir gelecek bırakmanın mücadelesini veriyoruz

2017-04-22 17:59 | www.trend.az | 0

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 97'nci kuruluş yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, bu müstesna günün, Türkiye, Türk milleti ve çocuklar için hayırlara vesile olmasını diledi.

İstiklal Harbi'nin başkomutanı, Cumhuriyetin banisi, TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan 1920'nin vatanın dört bir tarafının işgal edildiği, milletin yok olmanın eşiğine geldiği hayati bir dönemde, Türk milletinin yeniden dirilişinin, silkinişinin ve şahlanışının timsali olduğunu vurguladı.

Erdoğan, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Türk milletinin, tüm imkansızlıklara rağmen ayağına pranga vurulmasına izin vermediğini, o çetin mücadeleyi zaferle neticelendirdiğini belirtti.

Milli iradenin tecelligahı, İstiklal Harbi'nin karargahı TBMM'nin, aynı zamanda bağımsızlığın da sembolü olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İşte bu anlayışla bizler de milli iradeye musallat olan güçleri bertaraf etmenin, çocuklarımıza daha huzurlu ve güvenli bir gelecek bırakmanın mücadelesini veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, 16 Nisan'da gerçekleşen halk oylamasında kabul edilen anayasa değişikliğinin hem demokrasi hem de TBMM açısından dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Erdoğan, milletin büyük bir teveccühle onay verdiği anayasa değişikliğinin, Meclisin temsil kabiliyetini arttırdığına, kuvvetler ayrılığını perçinlediğini, milli iradenin üzerindeki vesayet kalıntılarını bertaraf ettiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istikrar ve güven ortamını anayasal garanti altına alan bu değişiklikle Türkiye'nin hedeflerine ulaşma konusunda çok daha kararlı ve süratli hareket edebilme imkanına kavuştuğuna dikkati çekti.

Geleceğin teminatı çocukların, artık daha büyük, daha güçlü, daha zengin ve daha istikrarlı Türkiye'de yaşayacaklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kendi evlatlarımızla birlikte bölgemizin ve dünyanın tüm çocuklarına huzurlu ve müreffeh bir gelecek bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. 16 Nisan'da demokratik haklarını kullanarak, ülkemizin önünde yeni bir dönem açan milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 23 Nisan 1920'den bugüne kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ülkemize hizmet etmiş tüm milletvekillerimize, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu