Spiegel сообщил о слежке немецкой разведки за Интерполом

2017-04-22 18:01 | www.oxu.az | 2

Федеральная разведывательная служба Германии (Bundesnachrichtendienst, BND) следила за деятельностью Интерпола.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в субботу, 22 апреля, сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

По информации издания, BND вела прослушку не только штаб-квартиры Интерпола в Лионе, но и отдельных бюро в Австрии, Дании, Бельгии, Греции, Испании, Италии, США, России и Латинской Америке — всего больше дюжины отделений.

Отмечается, что слежка началась к 2000 году.

Немецкая разведка перехватывала звонки, электронные письма оперативников, которые находились в особом списке службы.

Помимо Интерпола, слежка велась также за Европолом — общееевропейской полицейской структурой, расположенной в Гааге, а также за государственными полицейскими службами нескольких стран.

С.Б.

