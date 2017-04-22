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Директор Товузского филиала «Azərsığorta» найдена мертвой

2017-04-22 19:15 | www.oxu.az | 2

Директор Товузского филиала государственной страховой компании «Azərsığorta», Рая Байрамова найдена мертвой в своем кабинете.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, тело Р.Байрамовой (1956 г.р) было передано по инстанции в Отделение объединения судебной медэкспертизы и патологической анатомии Товузского района.
 
Из-за того, что на теле были обнаружены следы крови, было выдвинуто предположение, что Р.Байрамова была убита.
 
По факту прокуратурой Товузского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

C.C.

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