Сирийская армия с января освободила от ИГ 228 населенных пунктов

2017-04-22 19:25 | www.trend.az | 2

Число населенных пунктов в Сирии, освобожденных с января правительственными войсками от международной террористической организации "Исламское государство", за сутки увеличилось до 228, сообщил в субботу российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, передает РИА Новости.

"Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 года сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство", увеличилось до 228", - говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

За сутки под контроль правительственных войск перешло 6 квадратных километров территории, в общей сложности освобождено 3975 квадратных километров.

Кроме того, в течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Изра и Шакра провинции Деръа. Число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1468.