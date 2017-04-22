Azərsığorta: Убийство директора филиала не связано с компанией - ОБНОВЛЕНО

2017-04-22 19:35 | www.apa.az | 2

В Государственной страховой компании Azərsığorta прокомментировали сообщение об обнаружении тела директора товузского филиала компании Раи Байрамовой в ее рабочем кабинете.

Директор Департамента по правовым и кадровым вопросам госкомпании Афган Мирзоев, комментируя произошедшее, сказал следующее: «Мы проинформированы о происшествии. По предварительной версии совершено убийство, однако это не подтверждено официально. Мы ожидаем официальной информации. По-видимому, произошедшее не связано с компанией».

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Директор Товузского филиала государственной страховой компании «Azərsığorta», Рая Байрамова найдена мертвой в своем кабинете. Как сообщает западное бюро АПА, тело Р.Байрамовой (1956 г.р) было передано по инстанции в Отделение объединения судебной медэкспертизы и патологической анатомии Товузского района.

Из-за того, что на теле были обнаружены следы крови, было выдвинуто предположение, что Р.Байрамова была убита.

По факту прокуратурой Товузского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.