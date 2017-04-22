В Армении убит военнослужащий 102-ой российской базы

2017-04-22 19:45 | www.apa.az | 2

Во втором по величине городе Армении - Гюмри обнаружено тело военнослужащего 102-ой российской базы.

Как передает Vesti.Az со ссылкой на NEWS.am, рядом с магазином, расположенном недалеко от 102-ой российской базы, дислоцированной в городе Гюмри, обнаружен труп военнослужащего.

В пресс-службе Полиции Армении нам сообщили о том, что, согласно предварительному осмотру, на теле обнаружены раны, нанесенные колюще-режущим предметом.

Ведутся соответствующие действия по выявлению деталей происшедшего.