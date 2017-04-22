В Армении убит военнослужащий 102-ой российской базы - ОБНОВЛЕНО
2017-04-22 19:58 | www.apa.az | 3
По факту гибели российского военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри, возбуждено уголовное дело. Об этом в беседе с корреспондентом Новости Армении – NEWS.am заявил прокурор Ширакской области Армении Карен Габриелян.
«Личность погибшего военнослужащего установлена. Ему 21 год, он был военнослужащим-контрактником», - отметил прокурор.
Согласно распространенным сведениям, убитый – Дмитрий Ялпаев.
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Во втором по величине городе Армении - Гюмри обнаружено тело военнослужащего 102-ой российской базы.
Как передает Vesti.Az со ссылкой на NEWS.am, рядом с магазином, расположенном недалеко от 102-ой российской базы, дислоцированной в городе Гюмри, обнаружен труп военнослужащего.
В пресс-службе Полиции Армении нам сообщили о том, что, согласно предварительному осмотру, на теле обнаружены раны, нанесенные колюще-режущим предметом.
Ведутся соответствующие действия по выявлению деталей происшедшего.