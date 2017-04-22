Российского военнослужащего убили в Армении

2017-04-22 20:10 | www.oxu.az | 3

Убит военнослужащий российской базы в Армении, его тело нашли в городе Гюмри.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, информацию об этом подтвердили в армянской полиции.

Смерть наступила от удара колюще-режущим предметом, уточнили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело, также задержан подозреваемый в совершении убийства.

По сообщению, прокурор Ширакской области Карен Габриелян заявил, что погибшим, предположительно, является контрактник по имени Дмитрий Лапаев. По рассказам очевидцев, мужчина получил ножевое ранение в потасовке.

С.С.

