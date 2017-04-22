В Армении задержан подозреваемый в убийстве российского военного

2017-04-22 20:41 | www.apa.az | 2

Правоохранители задержали подозреваемого в совершении убийства военнослужащего 102-й российской базы в армянском городе Гюмри.

«Совершивший нападение на российского военнослужащего задержан полицией города Гюмри». Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

В пресс-службе отметили, что командование штаба военного округа совместно с местными правоохранительными органами проводит расследование. "По предварительным данным, убийство совершено на бытовой почве", - добавили в округе.