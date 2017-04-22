Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль чемпионата Европы

2017-04-22 21:46 | www.apa.az | 2

Сегодня в Варшаве продолжился чемпионат Европы по дзюдо. Как сообщает Apasport.az, в последний день соревнований сборная команда Азербайджана пополнила свой актив золотой медалью.

Освобожденный от начальной стадии ЧЕ Эльхан Мамедов стартовал со встречи с итальянцем Винчензо д Арко. Одержав победу над ним и далее в 1/8 финала – над латвийцем Артурсом Никифоренко, а также в ¼ - над израильтянином Петером Пальчиком, пробился в полуфинал.

В полуфинале Э.Мамедов победил соотечественника Эльмара Гасыма и вышел финал, где победив иппоном француза Кириллом Марети, был удостоен звания сильнейшего дзюдоиста континента.

Отметим, что после по итогам 3 дней в копилке сборной пять медалей – 2 золотые (Хидаят Гейдаров и Эльхан Мамедов) и три бронзы (Орхан Сафаров, Ниджат Шихализаде и Рустам Оруджев).