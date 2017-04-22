В Мексике убит наркобарон

2017-04-22 21:50 | www.oxu.az | 2

Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики, лидер наркокартеля «Залив» Хулиан Мануэл Лойса Салинас (Julián Manuel Loisa Salinas) по прозвищу Команданте Бык убит во время столкновения бандитов и федеральных сил безопасности Мексики.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте правительства штата Тамаулипас.

«В Тамаулипасе федеральные силы подтверждают, что после столкновения с преступниками убиты преступники Бык и Панчо Карреон», — говорится в сообщении.

C.C.

