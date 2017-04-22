В убийстве российского военного в Гюмри подозревают 20-летнего мужчину

2017-04-22 22:14 | www.apa.az | 2

В убийстве российского военнослужащего в Гюмри подозревается 20-летний мужчина. Как передает АПА, об этом сообщил РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян.

"Подозреваемый – 20-летний Дж. А был задержан в результате широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции", — сказал Джаноян.

Уголовное дело по статье передано в управление по расследованию особо важных дел СК Армении.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что в отношении подозреваемого назначена судебно-психиатрическая экспертиза. По его данным, мужчина был демобилизован из армии в марте нынешнего года из-за проблем с психическим здоровьем. Он фигурировал в уголовном деле.