Тысячи человек эвакуированы из-за лесных пожаров во Флориде

2017-04-22 23:40 | www.oxu.az | 2

Тысячи жителей американского штата Флорида были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров, бушующих в регионе, сообщает местное телевидение.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в общей сложности эвакуированы жители семи тысяч домов.

По информации журналистов, отдельные очаги возгорания зафиксированы на территории всего штата. В настоящий момент площадь пожара составляет почти 2 тысячи квадратных метров. В ликвидации огня участвуют 500 пожарных и 10 специальных самолетов.

Власти полагают, что причиной массовых пожаров может быть поджог. За информацию о возможном поджигателе назначена награда в 5 тысяч долларов.

C.C.

