Шедевры польского кинематографа в Баку: открытие фестиваля "Висла" (ФОТО)

2017-04-23 00:11 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Landmark Cinema в Баку состоялось открытие II Фестиваля польского кино "Висла", сообщает Trend Life.

История польского кино продолжительна и наполнена событиями и достижениями так же, как летопись самого кинематографа. Ряд польских деятелей кино внесли большой вклад и оказали влияние на развитие мирового кинематографа. В связи с этим работы польских кинематографистов всегда вызывали интерес и привлекали внимание зрителей. Проводимый в Баку фестиваль кино "Висла" предоставляет возможность окунуться в неповторимую атмосферу польского кинематографа, познакомиться с последними достижениями в области киноискусства и шедеврами прошлых лет, что придает мероприятию особое значение и бесспорно привлекает внимание общественности.

На открытии мероприятия посол Польши в Азербайджане Марек Цалка подчеркнул, что Фестиваль польского кино "Висла" проводится в столице Азербайджана уже во второй раз.

Было отмечено, что в день открытия вниманию гостей мероприятия будет представлен очень интересный фильм. Дипломат подчеркнул, что считает, что он вызовет большой интерес у зрителей, а после просмотра гости смогут поделиться впечатлениями и обсудить киноленту.

Затем слово было передано директору Фестиваля польского кино "Висла" Малгожате Скульской, которая поприветствовала гостей мероприятия на азербайджанском языке.

В своем выступлении Малгожата Скульска также отметила, что Фестиваль польского кино "Висла" был основан десять лет назад. Первый раз он был проведен в Москве (Россия).

"В столице Азербайджана фестиваль проходит во второй раз. Я рада, что он вызывает у зрителей интерес, в его рамках мы представляем очень интересные работы польских кинематографистов. Фильмы, вошедшие в программу фестиваля в Баку, охватывают разные жанры кино", - сказала она.



Фестиваль стартовал с показа шпионского триллера "Джек Стронг" (2014 год). В фильме рассказывается история офицера Польской народной армии Рышарда Куклинского. Куклинский ведет подготовку военных маневров стран-участниц Организации Варшавского договора и начинает осознавать, что Советский Союз рассматривает вероятность нападения на Западную Европу и страны НАТО, которые, не имея достаточного количества обычных вооружений, будут вынуждены контратаковать с помощью ядерных ударов по его родной Польше, через которую и будут проходить силы первого и второго броска. Это склоняет Куклинского начать тайное сотрудничество с ЦРУ США под псевдонимом "Джек Стронг". С этого момента жизнь его самого и его семьи находится под угрозой, а любое неверное движение может обернуться его разоблачением и трагическим концом.

Отметим, что на мероприятии также был представлен ряд печатных изданий, повествующих о культуре, искусстве, литературе, достопримечательностях, исторических местах Польши.

II Фестиваль польского кино "Висла" в Баку пройдет 22-27 апреля. В его рамках пройдут показы шести польских фильмов. Все показы начинаются в 19.00. Кинокартины демонстрируются на польском языке с субтитрами на русском и английском языках (два зала). Вход на показы свободный.

Так, 23 апреля вниманию зрителей будет представлена биографическая драма "Боги" (2014 год), 24 апреля - комедия "Новые амазонки", 25 апреля будет представлен триллер "Замкнутая система" (2013 год), 26 апреля - исторический боевик "Влияние" (оригинальное название – "Испанка") (2014 год). Завершится фестиваль 27 апреля, показом драмы "На границе" (2015 год).

Напомним, что I фестиваль "Висла" прошел в Баку с большим успехом в октябре прошлого года.

В 2017 году фестиваль "Висла" также пройдет в России, Таджикистане, Узбекистане, Сербии и Грузии.

(Автор: Джани Бабаева)