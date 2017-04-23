Чарльстонский стрелок переведен в тюрьму для исполнения смертного приговора

2017-04-23 00:54 | www.trend.az | 2

Дилан Руф, ранее приговоренный к смерти федеральным судом за расстрел девяти афроамериканцев в Южной Каролине, переведен из Чарлстона в тюрьму штата Индиана, где будет приведена в исполнение смертная казнь, передает РИА Новости, со ссылкой на агентство Ассошиэйтед пресс.

Руф был приговорен в январе к смерти за убийство летом 2015 года девяти афроамериканцев в церкви Чарлстона. Ему были предъявлены обвинения в совершении преступления на почве расовой ненависти, а также ряде других преступлений.

В декабре присяжные признали его виновным по всем 33 статьям обвинения. Молодой человек предлагал признать вину в обмен на гарантию сохранения его жизни, но прокуратура отказалась от такой сделки.