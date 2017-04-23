Франция в одиннадцатый раз в истории Пятой республики проводит президентские выборы

2017-04-23 01:36 | www.trend.az | 2

Голосование в первом туре президентских выборов стартует в воскресенье во Франции, передает ТАСС.

Свыше 45 млн французов, зарегистрированных в списках избирателей, должны определить имена двух кандидатов на высший политический пост страны, которые 7 мая поборются за президентское кресло во втором туре выборов.

В европейской части Франции двери избирательных участков откроются в 08:00 по парижскому времени (09:00 мск). В заморских территориях страны из-за разницы часовых поясов оно началось еще в субботу.

Фаворитами президентской гонки являются основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен - согласно последним опросам, предшествовавшим дню тишины перед голосованием, именно эти политики имеют наибольшие шансы на выход во второй тур. Следом за ними с минимальным отрывом идут кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и леворадикал Жан-Люк Меланшон, представляющий движение "Неподчинившаяся Франция". Оба они также всерьез рассчитывают продолжить борьбу за Елисейский дворец во втором раунде.

В числе претендентов "второго эшелона" - кандидат от правящей Социалистической партии Бенуа Амон, председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер "Народного республиканского союза" Франсуа Асселино, кандидат от Новой антикапиталистической партии Филипп Путу, кандидат от французских коммунистов Натали Арто, а также основатель партии "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад и депутат Жан Лассаль.