В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

2017-04-23 01:42 | www.apa.az | 2

Парижские полицейские в субботу применили слезоточивый газ для усмирения участников демонстрации, проходящей за сутки до первого тура президентских выборов во Франции. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают очевидцы.

Примерно 2 тысячи человек вышли на площадь Республики и отправились в направлении площади Бастилии, где и произошли столкновения с полицейскими. Люди собрались по призыву французских профсоюзов и студенческих объединений. Протестующие выступали против президентских выборов, которые они называют "политическим маскарадом", и выражали свое несогласие с предложениями кандидатов на пост главы государства.

Акция состоялась за сутки до открытия избирательных участков в первом туре выборов президента Франции. Второй тур, после которого станет известно имя нового главы государства, запланирован на 7 мая.