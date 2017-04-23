В Нью-Йорке у французского генконсульства провели эвакуацию

2017-04-23 02:09 | www.trend.az | 2

Эвакуация проведена на территории рядом с генконсульством Франции в Нью-Йорке из-за подозрительного автомобиля, голосование приостановлено, передает РИА Новости со ссылкой на французский телеканал CNews.

Консульство подтвердило приостановку голосования, не уточнив причину. "Проведение голосования в консульстве приостановлено", - говорится в сообщении представительства в Twitter.

В субботу в США и Канаде открылись зарубежные избирательные участки для голосования в первом туре выборов президента Франции. Голосование в метрополии начнется в воскресенье в 9.00 мск.