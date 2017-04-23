В Кельне в ходе протестов ранены полицейские

2017-04-23 02:59 | www.apa.az | 2

Во время массовых протестов против партии «Альтернатива для Германии» в Кельне пострадали двое полицейских. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Bild.

Съезд партии начался в Кельне утром в субботу, 22 апреля.

Сообщается, что одного из полицейских ударил палкой человек в маске, когда сотрудник правоохранительных органов пытался ему помешать нанести удар депутату.

В акции участвуют около 10 тыс. человек. На улицах города находятся более 4 тыс. полицейских. Несколько человек были задержаны.