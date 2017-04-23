В Лондоне около сотни пожарных борются с огнем на складе

2017-04-23 03:03 | www.trend.az | 2

Порядка ста пожарных пытаются потушить пламя, вспыхнувшее на складе в восточной части Лондона, передает РИА Новости со ссылкой на газету Standard.

На опубликованных фотографиях можно увидеть, как клубы густого черного дыма вздымаются над районом Дагенхам. По словам представителя столичной пожарной бригады, в здании склада находится около ста тонн различных отходов.

Сообщается, что в настоящее время пожар взят под контроль. Начато расследование причин возгорания.

По данным газеты, это уже второй за сутки крупный пожар на складе – первый произошел ранее в районе Барнет на севере британской столицы.