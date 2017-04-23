Убийцу российского солдата в Армении признавали ограниченно вменяемым

2017-04-23 04:11 | www.apa.az | 2

Подозреваемый в убийстве российского военнослужащего в Гюмри был признан ограниченно вменяемым и негодным к службе в армии, сообщили в Следственном комитете Армении, передает РИА «Новости».

«В ходе предварительного следствия выяснилось, что подозреваемый имеет некоторые проблемы с психическим здоровьем. В частности, во время службы в армии в ноябре 2016 года несколько раз совершал самоповреждения и был переведен в психиатрическое отделение ереванского гарнизонного госпиталя минобороны для узкоспециального обследования. Была назначена судебно-психиатрическая экспертиза», — рассказали следователи.

В начале марта экспертиза показала некоторые психические расстройства у мужчины, после чего он был признан ограниченно вменяемым и демобилизован приказом министра обороны.

Ранее сообщалось, что в убийстве российского военнослужащего в Гюмри подозревается 20-летний мужчина.