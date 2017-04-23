В Петербурге гражданин США воткнул нож в глаз мужчине

2017-04-23 04:26 | www.apa.az | 2

В Санкт-Петербурге 27-летний гражданин США подозревается в том, что в ходе конфликта вонзил нож в глаз своему соседу по хостелу. Как передает АПА, об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Сообщается, что ссора между американцем и 32-летним гражданином Таджикистана произошла вечером 20 апреля. После драки потерпевший был госпитализирован с побоями и колотой раной глаза.

Подозреваемого задержали. Он рассказал полицейским, что приехал 2 апреля с целью поиска работы и дальнейшего проживания в России.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».