В Мексике начались беспорядки после убийства одного из лидеров наркокартеля

2017-04-23 05:44 | www.apa.az | 2

Массовые перекрытия дорог и поджоги охватили в субботу к вечеру мексиканский город Рейноса в штате Тамаулипас после ликвидации в столкновении с военными одного из лидеров наркокартеля "Залив" Хулиана Лойсы Салинаса. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель сил безопасности штата Луис Родригес Суарес.

Лойса по прозвищу "Команданте Бык" был застрелен военными в Рейносе в субботу рано утром. Он входил в число наиболее разыскиваемых преступников в Тамаулипасе.

"Мы насчитали 32 блокады (дорог), 11 из них были организованы с помощью поджога машин, было девять поджогов торговых точек, еще было подожжено 18 пустырей", — заявил Родригес журналистам.

На опубликованных в социальных сетях фотографиях видны сожженные автобусы и автомобили, а также сгоревшие здания. Пользователи отмечают, что Рейноса погрузилась в хаос.

Министерство внутренних дел штата Тамаулипас в свою очередь выступило с предупреждением к гражданам не посещать Рейносу в связи с резким обострением ситуации после ликвидации Лойсы.

Приграничный с США штат Тамаулипас является ареной противостояния двух мощных мексиканских картелей "Лос-Сетас" и "Залив" в контроле над поставками наркотиков в США.