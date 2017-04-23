Новый десантный корабль поступил на вооружение ВМС Турции

2017-04-23 05:50 | www.trend.az | 2

Десантный корабль-амфибия отечественного производства Bayraktar, построенный в рамках проекта LST (Landing Ship Tank) поступил на вооружение ВМС Турции, передает Анадолу.

Министр национальной безопасности Фикри Ишик, выступая на церемонии передачи судна, заявил, что Турция входит в число 10 стран мира, которые в силах собственными силами спроектировать и построить военные суда.

В 2011 году Секретариат оборонной промышленности Турции подписал соглашение с турецкой компанией HAVELSAN о реализации проекта LST, в рамках которого планировалось строительство кораблей-амфибий для ВМС страны.

Bayraktar - первый из двух кораблей, построенный в рамках указанного проекта.

Тактико-технические характеристики корабля

Bayraktar способен противостоять атомным, биологическим и химическим атакам. Длина судна - 139, ширина - 19,6 метра, водоизмещение - 7254 тонны. Корабль на 71 процент оборудован отечественными технологиями.

Bayraktar способен доставить на берег сразу 1200 тонн груза или несколько танков, бронетехнику и другие транспортные средства.

Длительность автономного плавания судна составляет 30 дней, и оно может без дозаправки пройти более пяти тысяч морских миль.

Второй десантный корабль-амфибия Sancaktar, построенный в рамках указанного проекта, был спущен на воду 17 июля 2016 года.