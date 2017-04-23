Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом

2017-04-23 07:20 | www.apa.az | 3

Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом в том случае, если ее власти будут следовать политическому курсу США в отношении Пхеньяна, сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя северокорейского МИД.

Такое заявление стало ответом на недавнее интервью министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп, которая заявила, что ядерная программа Северной Кореи представляет "серьезную угрозу" для Австралии. Бишоп не исключила и вероятность удара по Австралии.

"Нынешнее правительство Австралии слепо и рьяно следует по линии США. Если Австралия продолжит упорствовать в следовании за США в изолировании и подавлении Северной Кореи, это станет суицидальным актом попадания в зону ядерного удара стратегических сил Северной Кореи", — заявил представитель северокорейского МИД.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась с начала прошлого года из-за осуществления Пхеньяном ядерных испытаний и запуском баллистических ракет.