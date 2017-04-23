IT-компания Азербайджана внедрит систему управления образованием в белорусском вузе

2017-04-23 08:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская IT-компания Neuron Technologies внедрит систему управления образованием - Unibook в Академии последипломного образования Беларуси, сказал Trend в пятницу глава компании Исмаил Алекберов.

По словам Алекберова, контракт на реализацию проекта был подписан с руководством вуза в рамках выставки TIBO-2017 проходящей в Минске с 18 по 21 апреля.

"Академия последипломного образования является одним из передовых образовательных учреждений в странах СНГ в своей области. Ежегодно в Академии проходят обучение около семи тысячи преподавателей. Технологическое решение Unibook позволит полностью автоматизировать управление данным процессом. Работы по внедрению системы в вузе начнутся в ближайшее время", - сказал Алекберов.

Кроме того, как сказал глава компании Neuron Technologies, сотрудничество с Академией позволит выступить с совместными проектами и осуществлять совместную деятельность в третьих странах.

"Согласно договоренности, компания Neuron Technologies предоставит Академии технологическую платформу, а Академия в свою очередь займется формированием контента, что позволит в будущем проводить обучение и развернуть услуги онлайн образования в странах Содружества, Центральной Азии и Ближнего Востока. Это станет коммерческой составляющей нашей совместной деятельности. Платформа будет поддерживать различные языки. Также ожидается сотрудничество и с другими образовательными учреждениями Беларуси", - сказал Алекберов.

В Азербайджане, как сказал ранее Алекберов, система управления образованием внедрена в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, в Государственной таможенной академии Азербайджана и в Азербайджанской национальной консерватории. Платформа внедряется в Азербайджанском государственном педагогическом университете. В перспективе система будет интегрирована в Азербайджанском технологическом университете в Гяндже.

Система управления образованием, позволяет автоматизировать деятельность учебного заведения, вести учет посещаемости, составлять электронные журналы и так далее. Каждый пользователь сможет открыть свой персональный профиль, планировать повседневные работы, получить доступ к электронной библиотеке, расписанию уроков, внутренней социальной сети, онлайн-платежам. В общей сложности в систему заложено около 50 модулей. Система получила высокую оценку министерства образования Азербайджана и международных экспертов.

(Автор: Гусейн Велиев)

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