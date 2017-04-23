SOFAZ выделил более $850 млн на строительство новой плавучей буровой установки

2017-04-23 08:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - С начала строительства в Азербайджане плавучей буровой установки нового поколения из Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) на этот проект было выделено 859,7 миллиона долларов, сказали Trend в четверг в фонде.

"При этом за первый квартал 2017 года на проект было выделено 66 миллионов долларов", - сказали в SOFAZ.

Стоимость проекта составляет 1 116,7 миллиона долларов.

Ранее президент азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев сказал, что в процессе строительства новой крупной плавучей буровой установки нового поколения SOCAR удалось сэкономить около 60 миллионов долларов.

Госнефтефонд является владельцем 90 процентов долевого участия в ООО Azerbaijan Rigs, созданном для строительства новой платформы. 10 процентов доли в ООО принадлежит SOCAR.

Первая буровая установка нового поколения строится для нужд SOCAR.

Оператором буровой выступит Caspian Drilling Company (CDC), где 92,44 процента долевого участия принадлежит SOCAR. Подрядчиком строительства установки выбрана сингапурская компания Keppel FELS Limited, с которой в июне прошлого года CDC подписала соглашение на проведение строительных работ.

Активы SOFAZ на первое апреля 2017 года увеличились на 0,18 процента по сравнению с началом года и составили 33,207 миллиарда долларов. Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент активы его составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также на решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания, текущих социально-экономических процессов в стране.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Прфёнова)

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