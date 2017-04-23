У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9

2017-04-23 08:43 | www.trend.az | 3

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло недалеко от берегов Чили, передает РИА Новости, со ссылкой на Геологическую службу США.

Землетрясение было зафиксировано в 23.36 субботы по местному времени (05.36 воскресенья мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 42 километрах к западу от города Вальпараисо. Очаг землетрясения залегал на глубине 9,8 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.