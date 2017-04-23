Сегодня во Франции стартовали президентские выборы

2017-04-23 09:19 | www.apa.az | 2

В это воскресенье французы голосуют в ходе первого тура президентских выборов.

Как передает АПА, не менее 67 тысяч избирательных участков открыты с 8:00 до 19:00 по местному времени, а в больших городах, таких, как Париж, Марсель, Лион и ряде других до 20:00.

В случае если победитель не будет выявлен в первом туре выборов, будет назначен второй — 7 мая

Последние данные агентства и институты опубликовали вечером в пятницу. Из них следует, что по-прежнему фаворитом битвы за Елисейский дворец является основатель движения “На марше” Эмманюэль Макрон, за которого, если верить этим опросам, готовы проголосовать от 23 до 24,5 процента избирателей. За ним следует глава “Национального фронта” Марин Ле Пен (22 - 23 процента), а также кандидат от правой партии “Республиканцы” Франсуа Фийон (20-21 процент). Четверку лидеров замыкает выдвиженец левого объединения “Неподчинившаяся Франция” Жан-Люк Меланшон. Пятая строчка в преференциях французов у кандидата правящей Социалистической партии Бенуа Амон, рейтинг которого, а это семь процентов, вряд ли позволяет ему серьезно рассчитывать на выход во второй тур.