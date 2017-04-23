Российского военнослужащего убили в Армении – ОБНОВЛЕНО

2017-04-23 09:15 | www.oxu.az | 2

У подозреваемого в убийстве российского военнослужащего в Гюмри имеются проблемы с психикой.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении. Это выяснилось на этапе предварительного следствия.

«Во время воинской службы в ноябре 2016 года он несколько раз наносил себе увечья, с целью узкоспециализированной проверки был переправлен в психиатрическое отделение Ереванского военного госпиталя. В отношении подозреваемого была назначена комплексная военно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертиза», – объяснили в ведомстве.

В марте было получено заключение, в котором указывалось, что у мужчины выявлено несколько психических отклонений. В связи с этим его признали ограниченно вменяемым и непригодным к службе в армии в мирное время. Приказом министра обороны его демобилизовали.

22.04.2017 (22:34)

Российский военнослужащий в армянском Гюмри был убит гражданским лицом недалеко от расположения воинской части.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«По предварительным данным, убийство совершено на бытовой почве», — сказали в ведомстве.

В ЮВО также подтвердили сведения о том, что военнослужащему нанесли ножевое ранение, а также о том, что предполагаемый убийца задержан. Источник в правоохранительных органах рассказал «Интерфаксу», что подозреваемому 20 лет, он страдает психическими заболеваниями, ранее отмечался неадекватным поведением и проходил по ряду уголовных дел.

20:10

Убит военнослужащий российской базы в Армении, его тело нашли в городе Гюмри.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, информацию об этом подтвердили в армянской полиции.

Смерть наступила от удара колюще-режущим предметом, уточнили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело, также задержан подозреваемый в совершении убийства.

По сообщению, прокурор Ширакской области Карен Габриелян заявил, что погибшим, предположительно, является контрактник по имени Дмитрий Лапаев. По рассказам очевидцев, мужчина получил ножевое ранение в потасовке.

С.С.

