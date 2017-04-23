ВС Армении нарушили режим прекращения огня 114 раз за сутки

2017-04-23 09:49 | www.trend.az | 2

БАКУ/ Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя 82 миллиметровые минометы (16 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 114 раз, говорится в воскресенье в сообщении министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Барекамаван, Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли, Гаймаглы, Гушчу Айрым, Кемерли Газахского, Алибейли, Агбулаг и Коханеби Товузского районов и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шыхлар, Юсифджанлы Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Горган, Ашагы Вейселли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского районов, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.